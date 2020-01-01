Новый год в центре Киева встретили более 100 тысяч человек

А Контрактовую площадь в ночь на 1 января посетили более 40 тысяч человек

Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы отпраздновали новый 2020 год на Софийской площади, где был организован масштабный концерт с участием популярных исполнителей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Отмечается, что народ развлекали Руслана, группы "ТНМК" и "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко, а также симфонический оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra".

Кроме того, Контрактовую площадь в Киеве в ночь на 1 января посетили более 40 тысяч человек. В этой локации разместились стрит-арт каток и резиденция Святого Николая.

В целом, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно.

В течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

В врачам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращений не было.

Вместе с тем, патрульная полиция Украины сообщает, что в новогоднюю ночь по всей стране патрульные проработали 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины.

Как ранее сообщал Фокус: