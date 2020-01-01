Новый год в центре Киева встретили более 100 тысяч человек
2020-01-01 18:57:45
А Контрактовую площадь в ночь на 1 января посетили более 40 тысяч человек
Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы отпраздновали новый 2020 год на Софийской площади, где был организован масштабный концерт с участием популярных исполнителей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации
Отмечается, что народ развлекали Руслана, группы "ТНМК" и "Мандри", танц-театр "Життя", Назар Савко, а также симфонический оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra".
Кроме того, Контрактовую площадь в Киеве в ночь на 1 января посетили более 40 тысяч человек. В этой локации разместились стрит-арт каток и резиденция Святого Николая.
В целом, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно.
В течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций.
В врачам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращений не было.
Вместе с тем, патрульная полиция Украины сообщает, что в новогоднюю ночь по всей стране патрульные проработали 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины.
Как ранее сообщал Фокус:
-
В Киеве запретили запуск фейерверков и салютов до окончания войны на Донбассе. Данное решение, которое поддержали 78 депутатов, опубликовано на сайте Киевского городского совета. Согласно решению, запрещено также проведение развлекательных мероприятий на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев в Киеве.
-
При этом, в МВД заявили, что сотрудники полиции не уполномочены привлекать к ответственности за "канонады фейерверков".
-
Украинские спасатели призвали украинцев аккуратно и осторожно обращаться с пиротехникой, чтобы празднование Нового года было безопасным и нетравмоопасным.