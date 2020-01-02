Кулеба рассказал, когда будут платить пенсии в ОРДЛО

Вице-премьер-министр считает, что вопрос может быть решен лишь в контексте деоккупации

Проблема выплата пенсий на оккупированной части Донбасса может быть решена лишь в процессе деоккупации региона.

Такое мнение выразил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, для Европы выплата пенсий в ОРДЛО – это правозащитный вопрос, но там также понимают, что одно дело что-то хотеть, а другое – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. При этом, в нынешней ситуации, по мнению Кулебы, такой возможностей нет.

Он напомнил, что в настоящее время есть механизм получения пенсий, который требует для получателей выезда на подконтрольную Украине территорию.

"Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше", – добавил вице-премьер.

Комментируя законопроект о выплате пенсий жителям ОРДЛО Кулеба заявил, что Кулеба такие законодательные инициативы должны быть, "потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса, но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации".

Как ранее сообщал Фокус:

8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить срок получения пенсий для жителей Донбасса до 1 года.