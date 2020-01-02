В Киеве на прохожих опрокинули казаны с глинтвейном, есть пострадавшие

2020-01-02 13:59:36

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Инцидент произошел 1 января

В Киеве на Контрактовой площади нетрезвый мужчина опрокинул два казана с горячим глинтвейном Ожоги получили продавец, покупатели и 7-летний ребенок, проходивший  мимо.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел в среду вечером, 1 января. По словам свидетелей, неизвестно, сделал  ли мужчина это ненарошно или специально.

"Сам мужчина все отрицает. Говорит: "Докажите, делайте экспертизу, и вообще, документов на этот алкоголь нет", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

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