В Киеве начали работать пункты сбора новогодних елок (адреса)

Деревья переработают в щепу на специальном оборудовании

В Киеве в четверг, 2 января, были открыты 15 пунктов сбора новогодних елок. Они работают во всех районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной горгосадминистрации.

По словам начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрея Малеваного, принятые у населения деревья переработают в щепу на специальном оборудовании. Весной их используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

"На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок", – отметили в КГГА.

Презентация работы пунктов приема состоится в пятницу, 10 января.

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