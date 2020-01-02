Средний счет за коммуналку в ноябре вырос в 2,2 раза
2020-01-02 19:36:40
В ноябре-2019 средняя семья получила платежку на 2 тыс. грн, а общий долг вырос на 8 млрд грн
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии, на одного владельца лицевого счета в ноябре 2019 года составили 2045 грн, что в 2,2 раза больше, чем в октябре. Об этом сообщил Госстат.
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2019 года составила 60 млрд грн, что на 8 млрд грн больше, чем месяцем ранее.
При этом отдельные виды задолженности составили:
- за поставки природного газа – 26,2 млрд грн;
- за централизованное отопление и снабжение горячей водой – 18,9 млрд грн;
- за содержание домов и придомовых территорий – 5,0 млрд грн;
- за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод – 4,2 млрд грн;
- за вывоз бытовых отходов – 0,8 млрд грн;
- за поставки электроэнергии – 5,0 млрд грн.
В ноябре население заплатило за жилищно-коммунальные услуги 7,4 млрд грн (48,5% начисленных за этот период сумм), а за поставку электрической энергии – 3,2 млрд грн (115,6%).
Напомним, что средний размер платежки в 2019 году был:
- январь - 2693 грн;
- март - 2297 грн;
- май - 779 грн;
- июнь - 660 грн;
- июль - 653 грн;
- август - 667 грн;
- сентябрь - 715 грн;
- октябрь - 939 грн.
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец декабря 2018 года составляла 55,6 млрд грн. За 2018 год она выросла на 23,3 млрд грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Правительство приняло постановление о фиксировании граничного размера абонентской платы за предоставление коммунальных услуг для многоквартирных домов.
- Президент Владимир Зеленский считает, что если стоимость коммунальных услуг останется на том же уровне, то необходимо повышать пенсии. А Кабинет министров будет отправлен в отставку, если не снизит тарифы на коммунальные услуги.