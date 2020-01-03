В Киеве в Новый год родились 59 детей

А вот, например, в Днепропетровской области за двое первых суток года родились 88 детей

В Киеве в ночь на 1 января 2020 года появились на свет 59 детей: 29 девочек и 30 мальчиков, из них одна двойня.

Об этом сказала глава пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской государственной городской администрации Наталья Вишневская, передает УНН.

"За 1 января 2020 года в Киеве родилось 59 детей, из них 30 – мальчики. Также родилась одна двойня – девочки", – сказала Вишневская.

А вот, например, в Днепропетровской области за двое первых суток года родились 88 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Появились на свет 45 мальчиков и 43 девочки.

Как ранее сообщал Фокус:

Более 100 тысяч киевлян и гостей столицы отпраздновали новый 2020 год на Софийской площади, где был организован масштабный концерт с участием популярных исполнителей.

За период с 2008 по 2017 годы в Украине было усыновлено 27 035 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них в семьи граждан Украины – 18 748.