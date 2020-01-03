Правоохранители закрыли 15 нелегальных игорных заведений после звонков на горячую линию

2020-01-03 13:58:00

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Игорные залы пытались восстановить свою работу

Правоохранители с 27 декабря 2019 прекратили деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые пытались восстановить свою работу.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

О работе таких заведений на правительственную горячую линию.

По его словам, звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 – бесплатны. Чтобы сообщить о нелегальном игорном заведении, нужно выбрать категорию №5.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.
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