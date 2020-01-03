Правоохранители закрыли 15 нелегальных игорных заведений после звонков на горячую линию

Игорные залы пытались восстановить свою работу

Правоохранители с 27 декабря 2019 прекратили деятельность 15 нелегальных игорных заведений, которые пытались восстановить свою работу.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

О работе таких заведений на правительственную горячую линию.

По его словам, звонки на правительственную горячую линию по номеру 1545 – бесплатны. Чтобы сообщить о нелегальном игорном заведении, нужно выбрать категорию №5.

Как ранее сообщал Фокус:

29 сентября Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает легализацию игорного бизнеса.

В сентябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин Украины рассчитывает, что легализация игорного бизнеса принесет бюджету страны дополнительные 2-2,5 млрд грн (около 82,9-103,7 млн долларов).

19 декабря Верховная Рада отклонила законопроект о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, кто стоит за провалом голосования по законопроекту о легализации игорного бизнеса.