Из Одессы вывезли на переработку тонны нераспроданных елок

2020-01-03 17:49:38

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Чтобы вывезти из города найденные новогодние деревья, понадобилось 140 грузовиков

Коммунальщики Одессы собирают на улицах города тонны нераспроданных и выброшенных елок и сосен. Для того, чтобы вывезти найденные новогодние деревья, понадобилось 140 большегрузных автомобилей. Об этом сообщает Думская.

"Собирали деревья на 67 точках – в стихийных местах торговли. Сейчас уже елки нигде не валяются", – рассказал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

New Year Trees in Odessa

Деревья отправились в питомник КП Горзелентрест под названием Троянда, где их переработают на опилки, которые будут использоваться в производственных нуждах.

New Year Trees in Odessa

Также отмечается, что в Одессе в точках сбора елок взамен хвойного дерева можно получить конфеты или другие сладости. Эта акция продлится до конца января.

Как ранее сообщал Фокус:

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