Борис Патон сформулировал национальную идею современной нации: "деньги на счету"

По мнению заслуженного ученого: "Хочешь быть богатым – отстаивай свободу своей страны, а значит и свою собственную свободу"

Президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон, реагируя на новогоднее обращение президента Владимира Зеленского, написал в Facebook, какой должна быть национальная идея украинцев.

В качестве примера, на который можно равняться, он привел Швейцарию.

"Почему Украина – не Швейцария? Кроме очевидного: масштабов страны, географического положения и т. д., ключ в другом. Швейцарцев объединяет гражданство. Их приоритеты – асфальт на улицах и деньги на банковском счете. Сильная армия и оружие дома у каждого – не из-за каких-то абстрактных идеологем субкультур, а из-за банального циничного финансового интереса. Нельзя быть богатым, если кормишь оккупантов. Хочешь быть богатым – отстаивай свободу своей страны, а значит и свою собственную свободу. Швейцария когда-то так и возникла как союз очень разных людей, которым надоело кормить оккупантов", – написал Патон.

Что же нужно украинцам для того, чтобы жить богато и счастливо? "Достаточно хотеть быть как Швейцария. И не хотеть быть как Сомали, где племенные вожди всегда найдут способ поднять своих адептов на священную борьбу за правильных богов и героев против еретиков, которые смеют думать иначе", – считает он.

По президента НАНУ, которому недавно исполнился 101 год, национальная идея современной нации – это деньги на счету, достаточные чтобы купить крутой автомобиль и ездить по нему на суперсовременном автобане.

"Очевидно, что для этого нужны национальные компании, которые будут строить эти автомобили и автобаны для всего мира. Сквозь тьму невежества и варварства в Украине видно молодую поросль предпринимателей, строящих украинское будущее здесь и сейчас", – резюмировал Патон.

Как ранее сообщал Фокус:

Зеленский в своем новогоднем обращении предложил каждому украинцу ответить на вопрос, кем он является. Он сказал, что независимо от интересов, гражданской и политической позиции, от сферы деятельности, все мы являемся гражданами Украины.

31 декабря президенты Украины и РФ Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающими праздниками и обсудили дальнейший обмен пленными.