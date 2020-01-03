Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ на 25% меньше эпидемического порога

С начала эпидемического сезона прививки от гриппа сделали 224 тыс. человек

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 136 225 человек, из них 67,7% – дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщил Минздрав.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 356,2 людей на 100 тыс. населения, что на 25,3% меньше эпидемического порога по Украине.

Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемическом уровне.

В Минздраве напоминают, что лучшая профилактика гриппа – ежегодная вакцинация. В течение прошлой недели против гриппа вакцинировано около 4 тыс. человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 224 тыс. человек.

Интенсивные показатели и уровни эпидемической активности заболеваемости гриппом и ОРВИ по Украине

Как ранее сообщал Фокус: