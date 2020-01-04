С момента основания в ПЦУ перешли 600 приходов УПЦ МП, – Епифаний

Митрополит убежден, что в этом году ПЦУ получит признание со стороны нескольких поместных православных церквей

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода заявил, что с момента основания Православной церкви Украины к ней присоединились около 600 приходов Московского патриархата.

"К нам присоединились со стороны Московского патриархата около 600 приходов. И я верю, что в будущем также будет еще одна волна таких массовых переходов. Но необходимо время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", – сказал Епифаний.

Митрополит убежден, что в этом году ПЦУ получит признание со стороны нескольких поместных православных церквей.

"У нас есть признание со стороны Элладской православной церкви, есть признание со стороны Александрийского патриархата, который является вторым по чести после Вселенского патриарха в диптихе. Эти церкви играют важную роль в общем в православном мире. И мы увидим, что в следующем (разговор записывалась в последние дни декабря - ред.) году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс", – отметил митрополит.

Как ранее сообщал Фокус:

12 октября внеочередной Собор иерархов Элладской церкви признал автокефалию Православной церкви Украины. Таким образом, Греческая церковь стала первой поместной церковью после Константинополя, признавшей автокефалию ПЦУ.

После этого РПЦ разорвала отношения с Элладской церковью.