Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим тишины

Обстрелы со стороны боевиков фиксировались возле Авдеевки, Верхнеторецкого, Водяного и Новолуганского

В зоне боевых действий на Донбассе 4 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрелы со стороны боевиков фиксировались возле Авдеевки, Верхнеторецкого, Водяного и Новолуганского.

Утром 5 января, боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв Водяное.

Обстрел велся с 6:10 до 6:30 минометами калибра 82 мм (8 мин), которые, согласно Минских договоренностей должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

Вчера, 4 января, двое украинских военнослужащих подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Воины получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.

В ночь на 1 января боевики сожгли жилой дом в поселке Викторовка Донецкой области.