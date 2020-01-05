Возле Золотого-5 подорвался автомобиль с украинскими военными, есть погибший
2020-01-05 13:27:01
Еще один военный получил тяжелые ранения
В районе населенного пункта Золотое-5 подорвался грузовик одного из подразделений ООС, погиб военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66, который перевозил грузы.
Еще один военный получил тяжелые ранения. На месте взрыва работает следственная рабочая группа.
Вчера, 4 января, двое украинских военнослужащих подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Воины получили ранения, им оказана медицинская помощь.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
- В ночь на 1 января боевики сожгли жилой дом в поселке Викторовка Донецкой области.
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