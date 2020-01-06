Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину": двое погибших, один раненый

Грузовой автомобиль ГАЗ-66 подорвался на взрывном устройстве

За минувшие сутки, 5 января, боевики на Донбассе четыре раз нарушили режим тишины. Противник обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно: рядом с Водяным – из миномета калибра 82 мм; недалеко от населенного пункта Павлополь – из крупнокалиберных пулеметов; у населенного пункта Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел из снайперской винтовки зафиксирован вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.