Подозреваемых разыскивали в Киеве несколько дней, однако они успели покинуть столицу

Сегодня утром правоохранители задержали в Одессе подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек, 2000 и 2003 годов рождения, которое произошло 4 января в одной из квартир на улице Кирилловской в Киеве.

Как сообщает ТСН, задержание произошло примерно в 04:40 утра.

Накануне полиции удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 34-летний Ксьондзик Сергей Дмитриевич и 20- летняя Бершавская Елизавета Васильевна, сообщает dtp.kiev.ua.

Сергей Ксьондзик и Елизавета Бершавская

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Информацию о задержании подтвердили и в полиции Киева. Там отметили, что подозреваемых разыскивали в Киеве несколько дней, однако они успели покинуть столицу. Их удалось задержать только на железнодорожном вокзале Одессы.

"Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий", – рассказали правоохранители.

С подозреваемыми сейчас проводятся следственные действия.

Тела девушек, Маши Камыниной и Евы Лысенко, с признаками насильственной смерти были обнаружены в шкафу на балконе съемной квартиры в Киеве 4 января. Полиция объявила в розыск 34-летнего мужчину и 20-летнюю девушку, которые снимали эту квартиру на новогоднюю ночь.

Маша Камынина и Ева Лысенко

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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