"Украинский "Щедрик" дарит дух Рождества всему миру". Зеленский поздравил украинцев

Президент пожелал мира каждой семье

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и напомнил, что "Щедрик" Леонтовича дарит рождественский дух по всему миру.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Это дух надежды, добра, ожидания чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Сочельник. Пусть год будет щедрым на осуществление надежд и чуда, пусть воцарится мир и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кути! Христос рождается! Славим его!", – пишет президент.

Как ранее сообщал Фокус: