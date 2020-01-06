"Чей Крым?" Полиция задержала активистов, пытавшихся сорвать выступление российской феминистки

Девушка-блогер, по мнению активистов организации "Відсіч", незаконно посещала Крым в 2017 году

В Киеве полицейские задержали активистов организации "Відсіч", которые пришли на встречу с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Об этом сообщает Facebook-страница организации.

Активисты сообщают, что задержали двоих активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В процессе задержания якобы вчаренко избили, ему нанесли удары по голове. При этом уже в отделении полиции задержанному стало плохо, ему вызвали медиков.

Овчаренко пытался прорваться на сцену с вопросами "Чей Крым?" и "Чого ви підтримуєте окупацію Криму?".

Позже, в организации сообщили, что Леонида и Алексея отпустили.

Отметим, согласно Википедии, основная активность организации приходилась на 2010-2013 годы.

Ранее Леонида Овчаренко арестовывали за раздачу листовок на Майдане о Владимире Зеленском.

Александра Митрошина – Instagram-блогер из Москвы, писательница, активистка и феминистка.

В 2017 году посещала аннексированный Крым.

Девушка находится на фоне узнаваемых крымских пейзажей, которые сама же и подписала "вот Крым" и поставила гео-тэг в Балаклаве.

Митрошина сообщила, ей пришлось покинуть встречу из-за активистов.

"Пришли три провокатора на политическую тему в контексте России и Украины. Сорвали встречу, обвиняли меня в разных вещах, кричали, через полчаса подрались", – написала Митрошина.

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