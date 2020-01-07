На Донбассе боевик в пьяном угаре расстрелял своих товарищей, – разведка
2020-01-07 16:24:20
Эта ситуация в полной мере характеризует настоящие "лицо и суть" террористов, говорят в штабе ОС
Вчера ночью, 6 января, в селе Куликово Донецкой области боевик принял наркотики, выпил алкоголя и расстрелял своих товарищей.
Об этом стало известно благодаря работе украинской разведки, передает штаб ОС.
Происшествие имело место в 9-м отдельном мотострелковом полку боевиков.
Террорист в то время дежурил в окопе на передовой. Под его пули попали другие боевики, которые вместе с ним находились в окопах.
В штабе ОС говорят, что эта ситуация в полной мере характеризует настоящие "лицо и суть" представителей бандформирований.
"Хотя, конечно, такую информацию ордовские и российские СМИ никогда не предадут гласности, или же будут фантазировать об украинских ДРГ вместе с "модным" у них Правым сектором", – добавили в штабе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.
- По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
- В ночь на 1 января боевики сожгли жилой дом в поселке Викторовка Донецкой области.