У погибшего на Донбассе военного Сергея Дичека дома осталась жена и двое сыновей
2020-01-05 20:07:39
Сергей Дичек был родом с Хмельницкой области, из города Волочиск. Служил на Донбассе уже более пяти лет
Сегодня на Донбассе двое украинских военных наехали на мину. Один из них – 48-летний Сергей Дичек – погиб на месте, второй получил тяжелые ранения.
Об этом пишет хмельницкое издание "Є. Новини".
Дичек был родом с Хмельницкой области, из города Волочиск.
Погибший служил в 130-м отдельном разведбатальоне. На Донбассе Дичек защищал Украину более пяти лет.
У Сергея осталась жена, два сына и старенькая мама.
Сегодня в штабе ОС сообщили о происшествии. Поначалу военные наехали на мину якобы у Золотого-4, но потом пост исправили и указали, что все произошло у Хутора Вильного.
На Хмельниччине и вовсе говорят, что их земляк погиб около Золотого-5.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.
- По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.
- В ночь на 1 января боевики сожгли жилой дом в поселке Викторовка Донецкой области.