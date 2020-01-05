У погибшего на Донбассе военного Сергея Дичека дома осталась жена и двое сыновей

Сергей Дичек был родом с Хмельницкой области, из города Волочиск. Служил на Донбассе уже более пяти лет

Сегодня на Донбассе двое украинских военных наехали на мину. Один из них – 48-летний Сергей Дичек – погиб на месте, второй получил тяжелые ранения.

Об этом пишет хмельницкое издание "Є. Новини".

Дичек был родом с Хмельницкой области, из города Волочиск.

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Погибший служил в 130-м отдельном разведбатальоне. На Донбассе Дичек защищал Украину более пяти лет.

У Сергея осталась жена, два сына и старенькая мама.

Сегодня в штабе ОС сообщили о происшествии. Поначалу военные наехали на мину якобы у Золотого-4, но потом пост исправили и указали, что все произошло у Хутора Вильного.

На Хмельниччине и вовсе говорят, что их земляк погиб около Золотого-5.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики пророссийских террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.

По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.