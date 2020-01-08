После проверки аэропорт возобновил нормальную работу

Сегодня рано утром неизвестный на микроавтобусе заехал на территорию аэропорта, сбив шлагбаум, а после ворвался в терминал. Об этом сообщил в Facebook экс-советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

"Ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" и начал кричать, что аэропорт заминирован", – написал он.

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Этот человек задержан. Из терминала эвакуировали пассажиров и персонал, рейсы задерживаются, а здание проверяют кинологи и взрывотехники.

Одновременно неизвестный "заминировал" здание Одесского горсовета и СБУ, сообщили в Нацполиции.

В 10:30 пресс-служба аэропорта заявила, что аэропорт уже работает в штатном режиме. Об этом написало одесское издание "Думская".

Как ранее сообщал Фокус: