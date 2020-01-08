Путин телеграммой пособолезновал Зеленскому из-за крушения боинга в Иране
2020-01-08 12:26:44
Также президент РФ передает слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших украинцев
Президент РФ Владимир Путин направил президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму с соболезнованиями по событиям в Иране.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В частности, в заявлении Кремля говорится, что Путин приносит Зеленскому "искренние соболезнования" в связи с трагическим крушением украинского боинга у Тегерана.
Также президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших украинцев.
На борту самолета находились 168 пассажиров (из них двое - украинцев) и 9 членов полностью украинского экипажа. Все погибли.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко уточняет количество жертв крушения:
Иран - 82 человека
Канада - 63
Украина - 2 + 9 (экипаж)
Швеция - 10
Афганистан - 4
Германия - 3
Британия - 3
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию пока поддерживает и посольство Украины.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ.