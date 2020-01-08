Пограничники рассказали, сколько поймали "сталкеров" в Чернобыльской зоне в 2019 году
2020-01-08 16:17:56
За незаконное проникновение в Зону предусмотрена уголовная ответственность
В 2019 году пограничники обнаружили при попытке незаконно попасть в "Чернобыльскую зону" 186 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
По сравнению с 2018 годом количество любителей незаконного экстремального туризма увеличилось.
"Наряду с туристами, которые законно едут на заброшенную территорию определенными (безопасными) маршрутам, есть и те, которые в обход установленных пунктов контроля пытаются незаконно проникнуть в эту зону для экстремального туризма и отдыха", – говорится в сообщении.
Кроме 133 украинцев правоохранители задержали и привлекли к ответственности 9 граждан Беларуси, 7 граждан России, 21 гражданина из стран Евросоюза, а именно: Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции, 4 граждан Казахстана и 3 гражданина США.
За проникновение на эту территорию без разрешения соответствующих органов украинским законодательством (статья 46-1 КУоАП) предусмотрена административная ответственность.
Как ранее сообщал Фокус:
-
В Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской АЭС установили новогоднюю елку.
- Президент Зеленский подписал указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне. По его словам, зона отчуждения должна стать одной из точек экономического роста новой Украины.
- В Чернобыльской зоне запустили речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж.
- В Киеве запустили туристический маршрут по локациям съемок сериала "Чернобыль".