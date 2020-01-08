Иран сам изучит черные ящики боинга МАУ, но экспертов из Украины пустит наблюдать

Али Абедзаде заявил, что с самого начала полета у самолета не было связи с башней и диспетчером

Управление гражданской авиации Ирана будет самостоятельно изучать "черные ящики" с самолета Boeing-737 "МАУ", разбившегося в Иране.

Об этом сообщил глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде, передает Mehr News.

По его словам, согласно правилам Международной организации гражданской авиации, эксперты из Украины могут присутствовать во время этой процедуры.

"Причина аварии не будет раскрыта и объявлена, пока не будет проанализирован "черный ящик", – сказал Абедзаде.

Он заявил, что с самого начала полета у самолета не было связи с башней и диспетчером.

"Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась", – рассказал Абедзаде.

МАУ опубликовала сначала имена членов экипажа боинга, а затем – и всех пассажиров рейса.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания Кабмина сообщил, что сегодня вечером в Иран вылетает самолет с украинскими специалистами для расследования крушения самолета.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.