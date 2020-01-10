Штаб ООС уточнил данные о потерях на Донбассе в четверг

В результате взрыва враждебного БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы

9 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали четверо украинских военных, еще один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вчера на Донбассе четверо военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и боевые травмы. Еще один военный погиб.

"Факт ранения трех военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Стало известно, что в результате взрыва враждебного БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", – рассказали в ООС.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.

По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.