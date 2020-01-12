Более 100 тысяч долларов в месяц. В Украине закрыли интернет-казино с огромным оборотом

Владельцем подпольного игорного бизнеса оказался 28-летний уроженец Днепропетровской области

В Украине киберполиция ликвидировала ряд незаконных онлайн-казино, приносивших их владельцу более 100 тыс. долларов ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам правоохранителей, владельцем подпольного игорного бизнеса оказался 28-летний житель Днепропетровской области. Мужчина арендовал сервер, где в последствии разместил все свои онлайн-казино. Также он побеспокоился о безопасности процесса игры, занимался раскруткой виртуальных казино и даже наладил техподдержку для игроков на случай возникновения проблем.

В казино действовал ряд правил, например, начать игру можно лишь после пополнения счет. Для создания персонального счета игроку нужно было оставить на сайте свои личные данные.

Владелец ресурса не предоставлял никаких гарантий о конфиденциальности данных игроков. Информация могла использоваться по усмотрению владельцев онлайн-платформы.

В ходе обыска в частном доме в Киевской области, полиция обнаружила сейф с более 220 тыс. долларов, которые владелец казино получил противоправно.

Также была изъята компьютерная техника, носители информации, мобильный телефон и банковские карточки, которые использовались для обналичивания средств.

Владельцу онлайн-казино грозит штраф в размере 84 млн гривен, также его имущество может быть конфисковано.

Как ранее сообщал Фокус:

Киберполиция поймала хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов. В состав группы хакеров вошли трое украинцев и один иностранец.

Также киберполиция поймала мошенника, обчищавшего банковские карты. Мужчина снимал деньги с банковских счетов и оформлял онлайн-кредиты.