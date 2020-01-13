Ситуация на Донбассе: ВСУ без потерь
2020-01-13 08:42:50
Противник 4 раза открывал огонь по нашим позициям
За минувшие сутки, 12 января, боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Один обстрел по нашим позициям был открыт в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": возле Водяного.
Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": вблизи населенного пункта Новотошковское, рядом с Орехово, и неподалеку от Майского.
С начала текущего периода боевики огневой активности не проявляли.
Как ранее сообщал Фокус:
- Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.
- По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.