Ситуация на Донбассе: ВСУ без потерь

Противник 4 раза открывал огонь по нашим позициям

За минувшие сутки, 12 января, боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Один обстрел по нашим позициям был открыт в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": возле Водяного.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север": вблизи населенного пункта Новотошковское, рядом с Орехово, и неподалеку от Майского.

С начала текущего периода боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери.