Российские силовики задерживали на админгранице с Крымом активистку Алиеву

Гульсум Алиева с матерью ехала в Херсон для оформления медицинских документов и лечения

В понедельник, 13 января, на админгранице с Крымом российские пограничники задерживали крымскотатарскую активистку – дочь политзаключенного Муслима Алиева Гульсум Алиеву.

Об этом сообщила ее мать Наджие Аджи-Мамутова, заявляют правозащитники из "Крымской солидарности" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Гульсум Алиева с матерью ехала в Херсон для оформления медицинских документов и лечения.

Правозащитники напомнили, что в 2018 году против активистки уже возбуждали административное и уголовное дело по статье о возбуждении вражды и ненависти, но позже они были прекращены.

Некоторое время Алиева была в розыске, из-за чего ее уже задерживали на админгранице. Несмотря на закрытие уголовных дел ее данные все еще не исключены из списка экстремистов и террористов.

В итоге, в 16:35, спустя 5 часов пребывания в отделении полиции Армянска, Гульсум Алиеву отпустили.

Как ранее сообщал Фокус:

31 октября на админгранице между Крымом и Херсоном российские силовики задерживали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова.

28 октября украинского активиста Олега Приходько, задержанного в Крыму, обвинили в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.