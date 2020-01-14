Виталия Кличко экстренно прооперировали в Киеве, – СМИ

У градоначальника сильно разболелось ухо, он приехал к доктору с температурой под 40

Мэр Киева Виталий Кличко вернулся в украинскую столицу из США и сразу отправился к отоларингологу. У градоначальника сильно разболелось ухо, он был прооперирован.

Об этом сообщает Страна.ua.

По информации издания, сейчас Кличко находится в Александровской клинической больнице. Сообщается, что мэр приехал к доктору с температурой под 40.

"Виталий Владимирович отменил все встречи из-за плохого самочувствия", – рассказали в окружении мэра.

Пока нет информации, когда мэр вернется к своим обязанностям. Когда его выпишут также пока неизвестно.

Как ранее сообщал Фокус:

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