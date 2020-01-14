Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, ВСУ без потерь

2020-01-14 08:10:39

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Противник обстреливал наши позиции из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

За минувшие сутки, 13 января, противник шесть раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebooк.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

 В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел рядом с Васильевкой, где применил стрелковое оружие.

Пять обстрелов было зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку населенных пунктов Зайцево и Луганское  – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово  – с 120-мм минометов, а также автоматических станковых гранатометов; вблизи Новотошковского  – из минометов калибра 120 и 82мм; неподалеку от Новолуганского  – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус:

  • По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.

 

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