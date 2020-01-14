Подозреваемого в убийстве Окуевой взяли под стражу на 60 суток

Без права внесения залога

Святошинский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой.

Об этом сообщает hromadske.

Прокуроры просили два месяца ареста на время досудебного следствия. Адвокаты просили в этом ходатайстве отказать. Также защита просила провести заседание без журналистов, в закрытом режиме, но суд отказал.

Подозреваемый – 56-летний Игорь Редькин, уроженец города Каспийск республики Дагестан. Долгое время проживал в Украине. Имел бизнес в компании ИТ-технологий.

По данным следствия, Редькин входил в преступную группировку, которая занималась заказными убийствами.

Он и еще шесть человек были задержаны в сентябре 2019 года по подозрению в убийстве директора компании Caparol Павла Заможного, которое произошло в сентябре 2016 года.

Тогда бизнесмен вышел на пробежку с собакой по месту жительства в селе Крушинка Васильковского района. Неизвестные выскочили из машины и расстреляли его. Тело нашел местный житель.

Также задержанные подозреваются в причастности к убийству начальника отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького в январе 2019 года. По дороге домой в селе Святопетровское под Киевом неизвестные нанесли ему три ножевых ранения в спину. 53-летний мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Амина Окуева родом из Одессы, ранее носила имя Наталья Никифорова. Амина участвовала в Революции достоинства и войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".

Как ранее сообщал Фокус:

Первое покушение на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева произошло 1 июня 2017 в Киеве. Тогда киллер и Осмаев получили серьезные ранения. Нападавший был задержан.

Во время второго покушения, 30 октября 2017 года, Амина Окуева была убита на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. Осмаев получил ранение.