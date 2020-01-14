Пожары в Одессе: экс-начальнику ГСЧС Одесской области объявили подозрение
2020-01-14 18:55:16
В результате пожаров погибли 32 человека
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области из-за четырех пожаров в Одессе.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Он подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.
"Следствием установлено, что подозреваемый, будучи должностным лицом ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории г. Одесса произошло четыре масштабных пожара:"
- на территории коммунального внешкольного учебного учреждения "Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория";
- на территории коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной центр психического здоровья";
- в помещении гостиницы "Токио Стар";
- в помещении ГВУЗ "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", – сказано в сообщении.
Проишествия привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс 589 грн.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- В ночь на 17 августа в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице "Токио Стар". Погибли 9 человек и еще 10 – пострадали.
- В ночь на 16 сентября 2017 года в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. Трое детей погибли, двое были госпитализированы.
- 10 июня в Одессе в здании психиатрической больницы на улице Академика Воробьева произошел пожар. В результате пожара погибли шесть человек: медсестра и пять пациентов.