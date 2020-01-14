Пожары в Одессе: экс-начальнику ГСЧС Одесской области объявили подозрение

В результате пожаров погибли 32 человека

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику Главного управления ГСЧС в Одесской области из-за четырех пожаров в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Он подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

"Следствием установлено, что подозреваемый, будучи должностным лицом ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежаще исполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории г. Одесса произошло четыре масштабных пожара:"

на территории коммунального внешкольного учебного учреждения "Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория";

на территории коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной центр психического здоровья";

в помещении гостиницы "Токио Стар";

в помещении ГВУЗ "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", – сказано в сообщении.

Проишествия привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс 589 грн.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

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