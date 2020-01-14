Зеленский поручил открыть "Феофанию" для всех украинцев
2020-01-14 22:49:54
Сейчас "Феофания" лечит госслужащих
Президент Украины Владимир Зеленский поручил сделать больницу "Феофания" доступной для всех украинцев.
Об этом сказано в указе президента №10/2020, передает пресс-служба Офиса президента.
"Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами y трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", – сказано в тексте документа.
Сейчас "Феофания" – медицинское учреждение, подчиненное Государственному управлению делами, уполномоченное на оперативное, стационарное, лечебно-консультативное врачебное обслуживание ответственных государственных служащих Украины, работников дипломатического корпуса более 130 иностранных государств и ответственных международных организаций, лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной в условиях мирного, чрезвычайного и военного положения.
Как ранее сообщал Фокус:
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Окружной административный суд Киева в 2015 году удовлетворил в полном объеме иск прокуратуры Шевченковского района, признав незаконной передачу в частную собственность помещений Госпредприятия "Лечебно-профилактический комплекс "Феофания", принадлежащих Национальной академии наук.
- 29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями. Боевикам передали 127 человек, 17 отказались ехать в "Л/ДНР".
- После освобождения, в "Феофанию" госпитализировали 64 бывших узников боевиков.