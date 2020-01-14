Зеленский поручил открыть "Феофанию" для всех украинцев

Сейчас "Феофания" лечит госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сделать больницу "Феофания" доступной для всех украинцев.

Об этом сказано в указе президента №10/2020, передает пресс-служба Офиса президента.

"Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами y трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", – сказано в тексте документа.

Сейчас "Феофания" – медицинское учреждение, подчиненное Государственному управлению делами, уполномоченное на оперативное, стационарное, лечебно-консультативное врачебное обслуживание ответственных государственных служащих Украины, работников дипломатического корпуса более 130 иностранных государств и ответственных международных организаций, лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной в условиях мирного, чрезвычайного и военного положения.

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