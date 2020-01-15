Сутки на Донбассе: ранены два бойца ВСУ

Противник 10 раз открывал огонь по позициям наших войск

За минувшие сутки, 14 января, противник 10 раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebooк.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку от Новотроицкого и Марьинки; вблизи населенного пункта Невельское; рядом с Широкино.

Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": рядом с Луганским; трижды в районе населенного пункта Орехово; вблизи Крымского; неподалеку от Новолуганского.

С начала текущего периода боевики один раз открыли огонь по защитникам Светлодарска, выпустив две мины с миномета 82-мм. Потерь с нашей стороны нет.

Как ранее сообщал Фокус:

13 января, противник шесть раз открывал огонь по позициям ВСУ. Боевики обстреляли наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.