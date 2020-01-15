Убийство в Каховке. Экс-полицейского подозревают в сокрытии преступления

Правоохранитель якобы стрелял из пистолета потерпевшего, чтобы создать видимость самообороны

ГБР объявило о подозрении сотруднику Каховского отдела полиции, присутствовавшему при убийстве 26-летнего мужчины, в котором подозревается экс-полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Старшему инспектору по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции сообщили о подозрении сокрытии особо тяжкого преступления – убийства (ч. 1 ст. 396 УК).

"С участием правоохранителя были искусственно созданы условия самообороны и скрытые обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ. Для этого полицейский совершил выстрелы в сторону товарища по оружию, принадлежавшей потерпевшему, который к тому времени уже находился без сознания из-за получения огнестрельных ранений", – сказано в сообщении.

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Действия старшего инспектора по контролю за оборотом оружия (в полиции заявляли, что он уже уволен) квалифицировали по ч. 1 ст. 396 – сокрытие преступления. В случае, если вину экс-полицейского докажут, ему может грозить 3 года лишения свободы.

Напомним, 1 января произошла перестрелка между двумя жителями Каховки, в результате которой был убит 26-летний местный житель Владимир Чебукин. В ГБР сообщили, что подозреваемый в убийстве ране был сотрудником полиции.

На фоне убийства местные жители вышли на протест под здание отдела Нацполиции в Херсонской области. Активисты посчитали, что в органах дело могут "замять", ведь в нем фигурирует полицейский.

Как ранее сообщал Фокус:

Руководство Каховского областного отдела полиции уволило трех полицейских и еще троих сняло с занимаемых должностей на фоне резонансного убийства.