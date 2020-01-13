Резонансное убийство в Каховке: В областном главке "полетели полицейские головы"
2020-01-13 13:38:49
Сотрудники не обеспечили надлежащего расследования убийства
Руководство Каховского областного отдела полиции уволило трех полицейских и еще троих сняло с занимаемых должностей на фоне резонансного убийства в Каховке, которое произошло в новогоднюю ночь. Кроме того, еще к трем сотрудникам применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
В областном главке полиции отметили, что в ходе проведения служебного расследования выяснилось, что сотрудники не обеспечили надлежащего расследования убийства.
"По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех – уволили из органов внутренних дел, еще до трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", – говорится в сообщении.
Начальник областного главка Александр Прокудин отметил, что в отношении полицейских применены самые строгие дисциплинарные взыскания.
"В отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание – увольнение с занимаемой должности. В отношении дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось дело об убийстве мужчины, применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Члены следственно-оперативной группы, а именно следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволены из органов внутренних дел Украины", – сообщили в полиции.
Напомним, 1 января произошла перестрелка между двумя жителями Каховки, в результате которой был убит 26-летний местный житель Владимир Чебукин. В ГБР сообщили, что подозреваемый в убийстве ране был сотрудником полиции.
На фоне убийства местные жители вышли на протест под здание отдела Нацполиции в Херсонской области. Активисты посчитали, что в органах дело могут "замять", ведь в нем фигурирует полицейский.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали группу киллеров, подозреваемых в убийстве активистки Евромайдана и добровольца АТО Амины Окуевой.