55-летний киевлянин переоформил на себя целый жилкомплекс на 55 млн грн, – полиция

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Киберполиция вышла на рейдера, которому удалось незаконно переоформить на себя жилой комплекс в Киевской области стоимостью более 55 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Злоумышленник жил как раз в этом же жилкомплексе и во время строительства новых домов он решил переписать на себя все имущество.

Для этого он привлек двоих подельников и "черных" регистраторов. Первые отвечали за организацию деятельности всех процессов в схеме и рейдерский захват комплекса.

Регистраторы же с помощью поддельных документов переоформляли недвижимое имущество.

При этом, саму базу данных (реестр прав на недвижимость) никто не взламывал – злоумышленники пользовались ключами доступа пользователей ОРДЛО.

Открыто дело по ч.3 ст.206-2 УК (противоправное завладение имуществом предприятия – до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества).

Как ранее сообщал Фокус:

Киберполиция поймала хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов. В состав группы хакеров вошли трое украинцев и один иностранец.