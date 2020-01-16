55-летний киевлянин переоформил на себя целый жилкомплекс на 55 млн грн, – полиция
2020-01-16 15:19:30
Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Киберполиция вышла на рейдера, которому удалось незаконно переоформить на себя жилой комплекс в Киевской области стоимостью более 55 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
Злоумышленник жил как раз в этом же жилкомплексе и во время строительства новых домов он решил переписать на себя все имущество.
Для этого он привлек двоих подельников и "черных" регистраторов. Первые отвечали за организацию деятельности всех процессов в схеме и рейдерский захват комплекса.
Регистраторы же с помощью поддельных документов переоформляли недвижимое имущество.
При этом, саму базу данных (реестр прав на недвижимость) никто не взламывал – злоумышленники пользовались ключами доступа пользователей ОРДЛО.
Открыто дело по ч.3 ст.206-2 УК (противоправное завладение имуществом предприятия – до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества).
Как ранее сообщал Фокус:
- Киберполиция поймала хакеров, которые взломали более 20 тысяч серверов. В состав группы хакеров вошли трое украинцев и один иностранец.
- Также киберполиция поймала мошенника, обчищавшего банковские карты. Мужчина снимал деньги с банковских счетов и оформлял онлайн-кредиты.