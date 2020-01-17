Пристайко: Иран обещает передать Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ
2020-01-17 12:47:54
Регистраторы будут переданы после того, как с ними закончит работать в Иране следственная группа
Министр иностранных дел Ирана сказал, что сейчас с "черными ящиками" начинает работать совместная команда по расследованию. В нее входят специалисты из Ирана и Канады, присоединятся и украинцы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая в Верховной Раде.
После этого "черные ящики" иранская сторона готова передать Украине. Такой порядок объясняется тем, что ответственность за расследование лежит в первую очередь на властях Ирана, согласно Чикагской конвенции. "Это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", – добавил министр.
Также он объяснил, почему посольство Украины в Иране сначала исключило версию теракта или ракетного удара по самолету.
"Как министр иностранных дел приношу извинения за действия посольства. Оно сделало ошибку, подав информацию, полученную от иранской стороны, но не указав на источник этой информации", – сказал Пристайко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 января, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молитву в столице Тегеране, что произойдет впервые за 8 лет. Пятничная молитва пройдет на фоне массовых протестов в стране из-за сбитого украинского самолета Boeing 737 . Руководство страны также пытается справиться с резким спадом в экономике, вызванным санкциями США.
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.
- В рамках расследования авиакатастрофы самолета МАУ специалисты Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке данных из устройств регистрации полетной информации ("черных ящиков").