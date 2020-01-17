Требование о сносе памятника "Легендарная тачанка" вызвало негодование у властей города

В Каховке около советского монумента "Легендарная тачанка" создадут музей монументальной пропаганды. Об этом сообщили министр культуры Владимир Бородянский в Telegram и глава Херсконской ОГА Юрий Гусев в Facebook.

13 января исполком Каховки получил письмо с жестким требованием снести памятник "Легендарная тачанка" в рамках закона о декоммунизации. Об этом написал в Facebook мэр города Андрей Дяченко, приложив письмо, полученное от Института нацпамяти.

Требование о сносе памятника вызвало негодование у властей города, которые пообещали приложить все усилия, чтобы его сохранить.

Сегодня министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в своем Telegram-канале сообщил, что совместно с председателем Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым было принято решении о создании на месте памятника музей монументальной пропаганды.

"Сегодня совместно с председателем Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали, как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине!", – написал Бородянский.

Юрий Гусев выразил благодарность министру культуры, молодежи и спорта за принятое решение, которое устроило все стороны.

"Спасибо министру Министерство культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский за поддержку и общине Каховки за неравнодушие!", – написал Гусев в Facebook.

Памятник "Легендарной тачанке" в Каховке

Монумент "Легендарная тачанка" был открыт в конце октября 1967 года, он посвящен боям на Каховском плацдарме в 1920 году между российскими Красной и Белой армиями. Скульптура высотой восемь метров выполнена из бронзы.

Как ранее сообщал Фокус:

В Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.

В прошлом году в Кривом Роге возле Покровского райисполкома торжественно открыли статую Покровы Божьей Матери на постаменте, где раньше стоял Ленин.

В Харькове неизвестные разрушили памятник писателю Максиму Горькому.