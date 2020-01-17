Арестованная и. о. главы Одесской налоговой Чеботарева вышла под залог

Сумма залога – 904 тысячи гривен

Бывшая исполняющая обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарева вышла из-под стражи под залог в 904 тысячи гривен.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что вчера, 16 января, суд ее арестовал по подозрению в даче взятки прокурору.

Залог за экс-чиновницу был внесен в тот день, когда проводилось судебное заседание.

Как уточняет Думская, Чеботареву даже не переводили в следственный изолятор.

С сегодняшнего дня Чеботарева должна носить электронный браслет и не покидать место проживания без разрешения следователя.

Как ранее сообщал Фокус:

13 января Чеботареву и ее заместителя уличили в даче взятки главе структурного подразделения региональной прокуратуры.

14 января глава Госналоговой службы (ГНС) Сергей Верланов отстранил руководство Одесского областного управления и инициировал внутреннее служебное расследование факта коррупции.

16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботаревой.