Сутки на Донбассе: погиб украинский военный, еще 10 ранены

При обстрелах боевики применяли вооружение БМП и беспилотники

За прошедшие сутки, 18 января, боевики 6 раз обстреливали позиции ВСУ. Один украинский военный погиб, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает штаб ОС.

Террористы при обстрелах применяли вооружение БМП, гранатометы, минометы 120 мм и другое стрелковое оружие.

По направлению "Восток" позиции украинской армии обстреляли четыре раза: у населенного пункта Пески, Красногоровки, Павлополя и Василевки.

В районе ответственности "Север" противник выпустил 27 мин по украинским военным у Орехового. Также боевики применили крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, террористы использовали при обстрелах беспилотники, которые сбрасывали гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм.

Один боец погиб, еще 10 ранены.

С начала суток обстрелы не зафиксированы.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.