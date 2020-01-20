Учителей русскоязычных школ переквалифицируют из-за перехода на украинский язык обучения – Новосад

По словам Анны Новосад, для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем для детей, которые, например, учатся на венгерском языке

Учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания.

Об этом сообщила министр образования Анна Новосад, передает Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литература будут преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается на родном языке", – сказала Новосад.

На уточняющий вопрос, не будет ли у детей, особенно в старших классах, проблем с изучением предметов со специфической терминологией, из-за резкого перехода с русского на украинский язык, министр отметила, что будет определенный адаптационный период, а по результатам первого года можно посмотреть, как это происходит, и, возможно, откорректировать учебные программы.

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка", – сообщила Новосад.

По ее словам, для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем для детей, которые, например, учатся на венгерском языке.

"Это среда, в которой украинский язык слышат. Поэтому для них этот переход будет менее болезненным и менее сложным", – рассказала Новосад.

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