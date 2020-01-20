Экс-нардепа Микитася сняли с самолета при попытке покинуть Украину
2020-01-20 11:55:02
Сотрудники Госпогранслужбы не стали задерживать экс-нардепа, а только вручили документ о запрете покидать территорию Украины
Пограничники сняли с самолета экс-нардепа Максима Микитася при попытке покинуть Украину, сообщил в своем Telegram-канале член наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Сергей Лещенко.
"При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась", – написал экс-нардеп.
Судя по фото, опубликованные NewsOne, пограничники вывели бывшего избранника из салона самолета.
Максим Микитась с пограничниками в аэропорту Борисполь
Как сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в ГПСУ, сотрудники Госпогранслужбы не стали задерживать экс-нардепа, а только вручили документ о запрете покидать территорию Украины.
"Дали бумагу про запрет выезда, но не задерживали. Отпустили. Был один", – сообщил изданию источник.
Он добавил, что на руках у Микитася был какой-то документ от НАБУ, который, якобы давал ему право покинуть страну.
Максим Микитась с пограничниками в аэропорту Борисполь
Адвокат экс-нардепа Александр Лысак подтвердил факт задержания своего подопечного, указав, что Микитась собирался вылететь в Великобританию по личному вопросу. Об этом сообщили Украинские Новости.
"У него было разрешение на 4 дня от НАБУ и САП, ему вернули загранпаспорт и он собирался в Великобританию по личному вопросу. Он уже прошел таможенный и пограничный контроль, но его не пустили. Сейчас он едет в полицию надевать электронный браслет и сдавать паспорт", – сказал адвокат.
По его словам, ему не известна причина отказа Микитасю в вылете.
Максим Микитась с пограничниками в самолете
Максим Микитась – депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, экс-президент Украинской государственной строительной корпорации, депутат Киевского городского совета VII созыва (2014-2015 годы), вице-президент Академии строительства Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.
- 4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.
- В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.
- 22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда все же отправила под арест до 14 ноября экс-нардепа Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен.
- 25 октября за Микитася внесли необходимую сумму залога, в размере 80 млн гривен, позже он вышел из СИЗО.