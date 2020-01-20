Авиакатастрофа МАУ: представитель Ирана с извинениями приехал в Украину, – Пристайко

2020-01-20 12:49:50

55 0

Украинская сторона планирует обсудить вопрос передачи "черных ящиков"

Официальный представитель Ирана прибыл в Украину с официальными извинениями в связи со сбитием самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

По его словам, в Киев прибыл министр инфраструктуры и дорог, с которым украинская сторона также планирует обсудить вопрос передачи "черных ящиков" самолета МАУ.

"Иранцы уже тут. Что мы делаем с черными ящиками? Это и есть часть наших переговоров. Это министр инфраструктуры и дорог, он является официальным представителем Ирана. Его главная задача – принести официальные извинения и признание того, что произошло. Мы надеемся, что мы сможем пойти дальше и обсудим проблемы практические, в том числе передачу ящиков", – рассказал Пристайко.

Как ранее сообщал Фокус: 

  • Глава комиссии по расследованию аварий гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар ранее заявлял, что иранская сторона  готова отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого украинского самолета МАУ.

Loading...