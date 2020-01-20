Авиакатастрофа МАУ: представитель Ирана с извинениями приехал в Украину, – Пристайко
2020-01-20 12:49:50
Украинская сторона планирует обсудить вопрос передачи "черных ящиков"
Официальный представитель Ирана прибыл в Украину с официальными извинениями в связи со сбитием самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.
Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.
По его словам, в Киев прибыл министр инфраструктуры и дорог, с которым украинская сторона также планирует обсудить вопрос передачи "черных ящиков" самолета МАУ.
"Иранцы уже тут. Что мы делаем с черными ящиками? Это и есть часть наших переговоров. Это министр инфраструктуры и дорог, он является официальным представителем Ирана. Его главная задача – принести официальные извинения и признание того, что произошло. Мы надеемся, что мы сможем пойти дальше и обсудим проблемы практические, в том числе передачу ящиков", – рассказал Пристайко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.
- Глава комиссии по расследованию аварий гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар ранее заявлял, что иранская сторона готова отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу возвращения "черных ящиков" сбитого украинского самолета МАУ.