Население Украины за год уменьшилось на 230 тысяч

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 41 млн 922 тысяч человек

Численность населения Украины за январь-ноябрь прошлого года уменьшилась на 230,5 тысяч человек по сравнению с 2018 годом. По состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 41 млн 922 тысяч человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что в январе-ноябре прошлого года родилось 286,7 тысяч детей, в то время как в январе-ноябре 2018 года этот показатель составил 312,6 тысяч.

За 11 месяцев прошлого года была зафиксирована естественная убыль населения – 533,7 тыс. человек, тогда как за аналогичный период позапрошлого года естественная убыль составила 535,1 тыс. человек.

При этом, количество приехавших в Украину превысило количество выехавших из страны на 16 тыс. 456 человек. В январе-ноябре 2018 года этот показатель составил 13 тыс. 677 человек.

Кроме того, отмечается значительное превышение количества умерших над числом новорожденных: на 100 умерших – 54 новорожденных.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение девяти месяцев 2019 года численность населения Украины сократилась на 193,2 тыс. человек и на 1 октября составила 41 960 тыс. человек.

В январе 2020 года правительство получило результаты электронной переписи населения. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова считает, что международное сообщество может не признать результаты электронной переписи.

Директор КМИС Владимир Паниотто в свою очередь заявил, что с помощью электронной переписи невозможно узнать 90% необходимой информации.