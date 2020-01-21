Ситуация на Донбассе: в результате обстрелов погиб украинский военный

Еще один военный ранен

На Донбассе 20 января вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Боевики обстреливали позиции войск вблизи Павлополя, Марьинки, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Майского, а также у Луганского и Орехово.

Как ранее сообщал Фокус:

Боевики "ДНР" и "ЛНР" в прошлом году понесли существенные потери. По данным разведки, безвозвратные потери составили 619 человек. Травмы и ранения получили 939 человек, потери в военной технике и вооружении составили 110 единиц.