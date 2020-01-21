ГБР готовится к принудительному приводу Порошенко. Адвокат говорит, что он сам придет 24 января

21 января Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля

Государственное бюро расследований готовится к принудительному приводу пятого президента Украины Петра Порошенко на допрос.

Об этом сообщил следователь ГБР Олег Корецкий, передает РБК-Украина.

21 января Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки.

"Ему так же было отмечено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", – сообщил Корецкий.

По словам следователя, Порошенко вручены повестки на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовных производств, которые расследует ГБР.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Порошенко не пришел на допрос в ГБР в связи с тем, что на эту дату не было официальной повестки, но он придет свидетельствовать в бюро 24 января, передает Украинская правда.

"Вы обратите внимание, что на сайте ГБР есть повестка только на 24 января. Сообщение есть о 21-ом. Но повестка-документ – есть лишь на 24-е. Сегодня Порошенко не пришел, потому что не было вызова. Но вчера он сам пришел, чтобы получить повестки и чтобы все было по закону. Получил повестку на 24 января и придет свидетельствовать 24 января", – заявил Головань.

Он напомнил, что повестка о вызове на допрос может направляться не менее чем за 3 дня до допроса. Поэтому, 20 января Порошенко никак не могли вручить вызов на 21 января. По словам адвоката, в ГБР часто делают "какие-то незаконные вещи" – например, присылают какие-то документы на WhatsApp.

18 января ГБР на своем сайте, в Facebook и YouTube разместило сообщения о вызове Порошенко на допросы 21 и 24 января.

В ведомстве отметили, что экс-президент проигнорировал допросы 16 и 17 января, и в случае неявки без уважительных причин к следователю кнему может быть применен принудительный привод.

Вчера адвокат сообщил, что Порошенко сам пришел в ГБР за повестками, поскольку ранее их не получал. Ему вручили повестки на допрос по Минским соглашениям (на 24 января), по делу моряков (на 31 января) и по судебной реформе (на 11 февраля).

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на конец ноября 2019 года ГБР расследовало 13 дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.

В декабре ГБР открыло еще одно дело в отношении Порошенко – о возможной госизмене при подписании Минский соглашений. Экс-президент тогда заявил, что дело сфабриковано, а его открытие было подарком на день рождения Путину.

27 декабря в ГБР сменилось руководство. Президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора и назначил Ирину Венедиктову временной главой ГБР.