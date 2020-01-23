Загороднюк обещает не вылавливать призывников на улицах

Юноши 18-19 лет могут пойти на службу добровольно

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что никто не будет насильно вылавливать призывников на срочную службу на улицах или в клубах. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

"Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные поводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закона, каким образом должно происходить сообщение призывнику. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы, и она остается. Человек должен прийти самостоятельно, но если он не приходит или уходит – за это наступает ответственность", – отметил Загороднюк.

Кроме того, министр разъяснил, что в то время как призыв на службу с 20-ти лет будет обязательным, юноши 18-19 лет могут пойти на службу добровольно.

Решение о внедрении призыва с 18-ти лет, по его словам, вызвано тем, что многие парни 18-19-ти лет хотели вступить в ряды ВСУ, но их не могли принять.

"Мы сделали так, чтобы эта возможность сейчас была, но только для тех, кто хочет этого добровольно. С 20-ти лет – это будет обязательно, с 18-ти, 19-ти – добровольно", – сказал Загороднюк.

Министр также сообщил, что для борьбы с нарушениями правил во время призывной компании вводится линия правовой помощи. Информация об этом появится ближе к началу призыва.

Кроме того, призывники-срочники не будут привлекаться к службе в район проведения операции Объединенных сил.

"У нас есть такие ситуации, когда человек подписывает контракт, ему 18 или 19 лет и как контрактник он уже едет в ООС, но речь ни в коем случае не идет о срочниках", – отметил Загороднюк.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.

Минстр обороны Андрей Загороднюк заявил, что юноши 18 и 19 лет не будут подпадать под весенний призыв этого года.

Андрей Загороднюк также высказался о целесообразности сократить срок прохождения воинской службы призывниками.