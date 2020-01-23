В Киеве временно изменят работу городской электрички

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В Киеве 24-26 января вносятся изменения в работу поездов городской электрички.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

"С 15:30 24 января по 26 января включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутам. Железнодорожники будут капитально ремонтировать инфраструктуру", – говорится в сообщении.

В частности, движение будет организовано на участках: Дарница-Киев-Пассажирский-Борщаговка; Борщаговка-Киев-Пассажирский-Дарница. Движение на участке Борщаговка-Почайна-Дарница будет закрыто.

В "Киевпасстрансе" отметили, что движение автобусов №№ 59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №№ 4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина".

Количество автобусов №№ 21, 101, троллейбусов № 31 и трамваев № 35 будет увеличено.

Как ранее сообщал Фокус:

Киевские власти обещают капитально отремонтировать все старые станции городского метрополитена, а таких в настоящее время 15.

В 2020 году на 15 станциях столичного метро появятся новые турникеты для бесконтактной оплаты проезда. Старые турникеты будут демонтированы.