В МОН рассказали, от чего теперь будет зависеть финансирование ВУЗов

В Минобразования признали, что ранее ВУЗам приходилось закрывать глаза на баллы абитуриентов из-за проблем с финансированием

Минобразования и науки представило новую систему финансирования ВУЗов, которая состоит из шести компонентов.

Об этом на брифинге рассказал замглавы МОН Егор Стадный, пишет LB.ua.

По его словам, до 2020 года финансирование почти на 100% зависело от количества абитуриентов и из-за этого ВУЗам иногда приходилось закрывать глаза на их баллы.

Теперь же влиять на финансирование учебных заведений будет значительно больше факторов.

Среди них:

- региональный коэффициент;

- масштаб;

- количество студентов;

- привлеченные гранты или инвестиции;

- международные рейтинги;

- трудоустройство выпускников (с 2021 года).

Также Стадный признал, что в 2020 году 54 вуза из-за реформы потеряют часть финансирования, а другие 94 – либо сохранят, либо и вовсе получат больше.

Для некоторых вузов прирост в финансировании может составить десятки миллионов гривен.

Всего в 2020 году МОН планирует выделить на финансирвание ВУЗов 16,26 млрд грн ($670 млн).

Как ранее сообщал Фокус:

В конце сентября министр Новосад заявила, что для повышения зарплат учителям необходимо 45 млрд гривен.