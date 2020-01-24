На Донбассе ранен один воин, – штаб ООС
2020-01-24 19:49:00
Была снайперская активность
Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боев ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В частности, враг обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Работали снайперы.
Отмечается, что пять обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: около н. п. Талаковка, Пески, Павлополь, Опытное.
Кроме того, четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле н. п. Новолуганское, Луганское и Орехово.
Как ранее сообщал Фокус:
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